KPSS-2019/6 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru süreci 27 Kasım itibariyle sona erdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, KPSS-2019/6 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. Peki, KPSS-2019/6 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2019/6 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru sonuç tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden öğreneceklerdir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle