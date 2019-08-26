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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atamalarının yapılacağı KPSS 2019/4 tercih sonuçları, tercih işlemlerini yapan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM'nin kabul ettiği, 2019/4 tercih sonuçları, Sağlık Bakanlığı atamaları için önem arz edecek. Peki, 2019/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Sağlık Bakanlığı 2019/4 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak olan personel alımı, tercih sonuçları ile netleşecek. Peki, KPSS 2019/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için ÖSYM'den net bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak, geçtiğimiz yılın sonuç açıklama dönemi baz alındığında, sonuçların 29-30 Ağustos tarihlerinde açıklanması beklenmektedir. 

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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