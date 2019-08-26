KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı atamalarının yapılacağı KPSS 2019/4 tercih sonuçları, tercih işlemlerini yapan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM'nin kabul ettiği, 2019/4 tercih sonuçları, Sağlık Bakanlığı atamaları için önem arz edecek. Peki, 2019/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Sağlık Bakanlığı 2019/4 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak olan personel alımı, tercih sonuçları ile netleşecek. Peki, KPSS 2019/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için ÖSYM'den net bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak, geçtiğimiz yılın sonuç açıklama dönemi baz alındığında, sonuçların 29-30 Ağustos tarihlerinde açıklanması beklenmektedir.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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