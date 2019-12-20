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20.12.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

KPSS-2019/2 yerleştirme sonuçları açıklandı | KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı

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KPSS-2019/2 yerleştirme sonuçları açıklandı | KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 2019/2 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. İşte, KPSS-2019/2 tercih sonuçları...

03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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