KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2019/2 tercih sonuçları, 13 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan tercih ödemelerinin ardından değerlendirme süreci başlayacak. Değerlendirme sürecinin bitmesiyle birlikte KPSS 2019/2 tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. Peki, KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde sona eren KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde ise sonuçları ile erişime açılmıştı. KPSS 2019/1 tercih işlemlerinin 12 Aralık tarihinde son bulduğu düşünülürse, sonuçların 20 Aralık tarihinde açıklanacağı düşünülebilir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına

başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.