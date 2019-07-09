KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu yayımlandı – Tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak
Memur adaylarının bir süredir beklediği KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Tercih kılavuzu duyurusu ardından ‘aday işlemleri sayfasından’ KPSS/1 tercihleri alınmaya başlandı. Peki, KPSS/1 tercihi için son gün ne zaman, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
ÖSYM, KPSS tercih süreciyle ilgili detayları paylaştı. Merkez'in resmi sayfasından yapılan tercih duyurusunda "Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilenöğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa
bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması
zorunludur.
KPSS TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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