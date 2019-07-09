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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı?

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KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı?

KPSS 2019/1 tercih kılavuzu, yerleştirme dönemi için tercihlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS puanlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşların açtığı kadrolara yerleştirme yapacak olan ÖSYM, bu işlemi 2019/1 KPSS tercih kılavuzu ile yapacak. Peki, KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS 2019/1 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin takvimine göre 9 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Memur olmak isteyen adaylar, Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kontenjanlara KPSS 2019/1 tercih kılavuzu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, ÖSYM KPSS 2019/1 tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte, tercih ve yerleştirme kılavuzu hakkında bazı bilgiler

KPSS 2019/1 TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINDA MI?

Devlet Personel Başkanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlardaki ihtiyaca göre hazırladığı KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Kılavuzun bugün saat 10.00 itibariyle yayında olması bekleniyor. 

Kılavuz yayınlandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN 12 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZDA YER ALACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı için ifade ettiği "ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek." şeklinde ifade ettiği ilanın, KPSS 2019/1 tercih kılavuzunda yer alıp almayacağı ise merakla bekleniyor.

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