KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı?
KPSS 2019/1 tercih kılavuzu, yerleştirme dönemi için tercihlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS puanlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşların açtığı kadrolara yerleştirme yapacak olan ÖSYM, bu işlemi 2019/1 KPSS tercih kılavuzu ile yapacak. Peki, KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS 2019/1 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin takvimine göre 9 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Memur olmak isteyen adaylar, Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kontenjanlara KPSS 2019/1 tercih kılavuzu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, ÖSYM KPSS 2019/1 tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte, tercih ve yerleştirme kılavuzu hakkında bazı bilgiler
KPSS 2019/1 TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINDA MI?
Devlet Personel Başkanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlardaki ihtiyaca göre hazırladığı KPSS 2019/1 tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Kılavuzun bugün saat 10.00 itibariyle yayında olması bekleniyor.
Kılavuz yayınlandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN 12 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZDA YER ALACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı için ifade ettiği "ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek." şeklinde ifade ettiği ilanın, KPSS 2019/1 tercih kılavuzunda yer alıp almayacağı ise merakla bekleniyor.
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