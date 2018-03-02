Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>KPSS 2018 ne zaman? 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri

    KPSS 2018 ne zaman? 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Yeni yılın gelmesiyle birlikte memur olma hayali kuran yüzbinlerce kişi, 2018 yılında yapılacak olan KPSS hakkında bilgi sahibi olmak için internette araştırma yapıyor. KPSS 2018'in ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle beraber netlik kazanmış oldu. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? 2018 Lisans KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

    Devlete bağlı kurumlarda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi KPSS'ye gireceği günü heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2018 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2018 KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2018’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...

    2018 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2018'de yapılacak KPSS tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin takvimine göre sınav tarihleri şöyle olacak;

    2018 LİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

    Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

    Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018 ÖNLİSANS KPSS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.

    2018 ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

    Ayrıca, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

    ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ

    2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının ücreti hakkında ÖSYM tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı ancak, geçen yıllarda yapılan sınavlarda alanlara katılım sağlayacak adaylardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacak adaylardan ise 60 lira talep edilmişti.

    KPSS A GRUBU KADROLAR

    Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

    KPSS B GRUBU KADROLAR

    190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

    15 DAKİKA KURALI

    ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan ve kamuoyunda çokça konuşulan "15 dakika kuralı"nın bu yıl da uygulanması bekleniyor.

    Etiketler: kpss başvuruları , kpss başvurusu , SeoHaber , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri