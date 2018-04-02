Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>KPSS 2018 başvurusu ne zaman? KPSS başvuru tarihi

    KPSS 2018 başvurusu ne zaman? KPSS başvuru tarihi

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    KPSS başvurusu ile devlet memurluğuna ilk adımını atmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin açacağı başvuru ekranını merakla sorgulamaya devam ediyor. 2018 KPSS başvurusu kapsamında sınava dahil olacak olan birçok vatandaş, hedefledikleri devlet memurluğu için ter dökecek. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, bu sınav hakkında detaylı bilgiler

    KPSS başvurusu, 2018 yılında sınava A veya B Grubundan girecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Öğretmenlik, uzman kadroları ve B Grubu kadrolarda istihdam edilmek için sınava dahil olacak olan vatandaşlar, KPSS başvurusu için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2018 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavla ilgili bazı bilgiler

    KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

    Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

    2018-KPSS Ön Lisans

    Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

    2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

    Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

    2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

    Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

    Etiketler: kpss başvuru , kpss başvuru tarihi , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri