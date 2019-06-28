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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kozmikçilere iyi hal indirimi

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Kozmikçilere iyi hal indirimi

YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Kozmik Oda soruşturmasında görev yapan hâkim ve savcılar hakkında verdiği kararının gerekçesini açıkladı.

Soruşturmada görev alan eski Savcı Mustafa Bilgili’ye ‘devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Eski hâkimler Halil İbrahim Kütük’e 12 yıl 1 ay, Nihal Uslu’ya 14 yıl ceza verilirken Abdullah Bahçeci beraat etmişti. Yargıtay bu kararlarının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, firari sanık Nihal Uslu dışındaki sanıkların ‘yargılamadaki olumlu tavırları’ nedeniyle iyi hal indirimi yapıldığı belirtilerek özetle şöyle denildi: “Sanıklar Bilgili, Kütük ve Uslu’nun niteliği itibariyle devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri temin ettikleri sabittir. Ancak bu bilgileri açıkladıkları ya da varsa açıklayanların eylemlerine iştirak ettikleri yönünde bir delil ikame olunabilmiş değildir. Sanıkların devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri ‘siyasal ya da askeri casusluk maksadıyla’ temin ettikleri kanıtlanamadıkça eylemlerinin, TCK’nın 327/1. (Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme) maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı açıktır. ‘Siyasal ya da askeri casusluk maksadıyla’ hareket edildiği ispat edilebilmiş değildir.”

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