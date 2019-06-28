Kozmikçilere iyi hal indirimi
YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Kozmik Oda soruşturmasında görev yapan hâkim ve savcılar hakkında verdiği kararının gerekçesini açıkladı.
Soruşturmada görev alan eski Savcı Mustafa Bilgili’ye ‘devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Eski hâkimler Halil İbrahim Kütük’e 12 yıl 1 ay, Nihal Uslu’ya 14 yıl ceza verilirken Abdullah Bahçeci beraat etmişti. Yargıtay bu kararlarının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, firari sanık Nihal Uslu dışındaki sanıkların ‘yargılamadaki olumlu tavırları’ nedeniyle iyi hal indirimi yapıldığı belirtilerek özetle şöyle denildi: “Sanıklar Bilgili, Kütük ve Uslu’nun niteliği itibariyle devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri temin ettikleri sabittir. Ancak bu bilgileri açıkladıkları ya da varsa açıklayanların eylemlerine iştirak ettikleri yönünde bir delil ikame olunabilmiş değildir. Sanıkların devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri ‘siyasal ya da askeri casusluk maksadıyla’ temin ettikleri kanıtlanamadıkça eylemlerinin, TCK’nın 327/1. (Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme) maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı açıktır. ‘Siyasal ya da askeri casusluk maksadıyla’ hareket edildiği ispat edilebilmiş değildir.”
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