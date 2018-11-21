Kozmik hâkime ‘casus’ ihracı
Kozmik oda soruşturmasında, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin bulunduğu odalarda arama yapan emekli Yargıtay üyesi Kadir Kayan’ın, Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kararda, halen firarda olan Kayan’ın yasalara aykırı şekilde, asılsız ihbar ve sahte tutanağı kullanarak ‘kozmik oda’ya girdiği, devletin sırlarını temin ederek başka kişilere açıkladığı belirtildi. Kayan, darbe girişiminden 16 gün önce kendi isteğiyle emekli olmuştu.
ERTUĞRUL YENİDEN TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan kamuoyunda “kumpas davaları” olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargâh gibi davaların onandığı eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Başkanı Ekrem Ertuğrul, dün hâkim karşısına çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi Duruşma Salonu’ndaki duruşmada tutuklu sanık Ertuğrul, savunmasında FETÖ ile irtibatının bulunmadığını, örgüte sempati duymadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma 5 Şubat 2019’a bırakıldı. Önceki duruşmada da tahliyesine karar verilen Ertuğrul, Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.
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