Kozmetik ve eczacılıkta kullanılan ağaç hangisidir? Günlük ağacı olarak biliniyor
Anadolu’da kendiliğinden dağılış gösteren; aynı zamanda yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılan ağaç hangisidir? Bu ağaç başka bir deyişle ‘günlük ağacı’ olarak da bilinir?
Sığla ağacı, Altingiaceae familyasından günümüzde sadece Anadolu, Amerika ve Çin'de doğal olarak yayılış gösteren Liquidambar cinsine ait türlerin ortak adıdır. Çiçekler küçüktür. Çiçek kurulu 1–2 cm çapında olup küre şeklinde çok sayıda çiçek kümesini bulunur. Meyve 2–6 cm çapında çok sayıda kapsülden oluşur ve içerisinde çok miktarda tohum bulunur. Gövdesinden çıkarılan balzam kozmetik ve eczacılıkta kullanılır. Gövdesinden çıkarılan bu balzam kapsül halinde bitkisel besin takviyesi olarak da kullanılmaktadır.
SIĞLA AĞACI TÜRLERİ
•Chang sığla ağacı (Liquidambar acalycina), (Güney Çin)
• Çin sığla ağacı (Liquidambar formosana), (Güney Çin, Kuzey Kore, Güney Kore, Tayvan, Laos, Kuzey Vietnam).
• Anadolu sığla ağacı (Liquidambar orientalis), (Güney Batı Türkiye, Yunanistan: Rodos).
• Amerika sığla ağacı (Liquidambar styraciflua), (Doğu Kuzey Amerika'dan New York ile Teksas ve doğu Meksika ile Guatemala).
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