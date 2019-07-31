Kozanlı Ömer'in kardeşinin cezası belli oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKozanlı Ömer'in kardeşinin cezası belli oldu!
GeriGündem Kozanlı Ömer'in kardeşinin cezası belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
31.07.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Kozanlı Ömer'in kardeşinin cezası belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kozanlı Ömer'in kardeşinin cezası belli oldu!

Örgütün emniyet imamı Kozanlı Ömer kod isimli Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil'e silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Yasin Özdil, Moldova'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet imamı Kozanlı Ömer kod isimli Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Özdil, Tekirdağ'da tutuklu olduğu cezaevinden telekonferansla katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okunduktan sonra esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Özdil'e söz verildi.

Özdil, 3 Şubat 2015'te Türkiye'den ayrılarak Moldova'ya yerleştiğini söyledi. Burada yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra Moldova Gizli Polis Servisince evinde gözaltına alındığını belirten Özdil, ardından Türkiye'ye iade edildiğini anlattı.

Hakkında isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia eden Özdil, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

Örgütün mahrem imamı olduğuna dair gizli tanık Garson'un beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Özdil, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmedi.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu ifade eden Özdil, yargılama sonunda hakkında hüküm verilmesi halinde adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edilmeyi istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Özdil'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Özdil'in tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.

FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in kardeşi olan Yasin Özdil, 6 Eylül 2018'de Moldova'da gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Türkiye'ye iade edilen Özdil, Tekirdağ'da tutuklanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye evinde ziyaret
İşte MİT’in yeni kalesi
Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi: 'Bana ne olacak?'
Rektör hasta gibi gitti, bu cevabı duyunca hastaneyi kapattırdı