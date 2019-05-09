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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
09.05.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Koyunları için öldürülmüştü... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

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Koyunları için öldürülmüştü... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, av tüfeğiyle öldürülüp, koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kayınvalidesinin cenazesini teslim alan Murat Ali Uysal, köylülerin katil zanlısı Yılmaz K.'yi 1 hafta önce köyde gördüklerini ve ne yaptığını sormaları üzerine "Köpeğim kayboldu, onu arıyorum" yanıtını aldıklarını anlattı.

Sivaslı'nın Eldenizli köyünde yaşayan Gülşen Gündüz, geçen salı günü öğle saatlerinde koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE)ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları gece boyu sürdürüldü.

Dün sabah ise Gülşen Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü olarak bulundu. Vücudunda saçma yaraları bulunması üzerine kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün 42 koyununun kayıp olmasından yola çıkarak, iz sürdü. Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar köyünde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı belirlendi.

Hemen köye giden ekipler, Z.D.'nin ahırında Gülşen Gündüz'e ait olduğu tahmin edilen 42 koyun buldu. Gözaltına alınan Z.D. ifadesinde koyunları Yılmaz K. isimli kişiden satın aldığını öne sürdü. Jandarma Yılmaz K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cep telefonu teknik takibe alınan Yılmaz K., Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak, gözaltına alındı. Uşak'a getirilen Yılmaz K.'nin 2 erkek kardeşi de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Z.D., Yılmaz K. ve isimleri  açıklanmayan 2 kardeşinin sorguları sürüyor.

KÖYLÜLERE 'KÖPEĞİMİ KAYBETTİM' DEDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'nya yapılan otopsiyle Gülşen Gündüz'ün, sağ göğsünden vurulduğu ve başında da darbeler olduğu belirlendi. Otopsi sonrası Gündüz'ün cenazesi, Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı olan damadı Murat Ali Uysal tarafından teslim alındı.

Muhtar Uysal, Yılmaz K.'nin 1 hafta önce bölgeye gelip, keşif yaptığını, köylülere de "Köpeğimi kaybettim, onu arıyorum" dediğini anlatarak,  "Yılmaz K. olay olduktan sonra salı günü elinde tüfekle köy bakkalına geliyor ve alışveriş yapıyor. Kayınvalidem eve dönmeyince, kayınpederim meraklanıyor, bu şekilde arama çalışmaları başlıyor" şeklinde konuştu.

Uysal, Yılmaz K.'nin kayınvalidesinin 42 koyununu değerlerinin çok altında 20 bin TL'ye sattığını öğrendiklerini de ifade etti.

Gülşen Gündüz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.

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