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DHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi

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Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi

VAN’da, polis ekiplerince şüphe üzerine sürücüsü durdurulan koyun yüklü kamyonette, 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’ndeki uygulama noktasında, koyun yüklü kamyonetin sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği ’Bozo’ ile yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa tabanına gizlenen 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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