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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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TOKAT (İHA)
17.10.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Köylüler isyan etti! Benzin dolu bidonla kendisini araca kilitledi…

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Köylüler isyan etti! Benzin dolu bidonla kendisini araca kilitledi…

Tokat’ta iki köy arasında uzun bir süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle yolsuz kalan köylülerden Musa Bal, benzin dolu bidonla kendisini pikaba kilitleyerek eylem yaptı.

Tokat’ta iki köy arasında uzun bir süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle yolsuz kalan köylülerden Musa Bal, benzin dolu bidonla kendisini pikaba kilitleyerek eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeli köyünden geçerek Yelpe köyüne giden yol, mera anlaşmazlığı sonrasında iki köy arasında soruna neden oldu. Yelpe köylüleri yaşanan gerginlik nedeniyle Dedeli köyü yolundan geçemezken, Gümenek köyü üzerinden ulaşım sağlanmaya başladı. Köy sakinlerinden Mustafa Kasın ise yolun tapulu arazisinden geçmesi nedeni ile kamulaştırma yapılmadığı için demir kapı yaptırarak yolu kapattı. Kapının anahtarı ise köye öğrenci getiren servis sürücülerine verildi. Köy sakinlerinin tepkileri üzerine üçüncü bir yol güzergahı belirlenerek İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Gümenek köylülerinin mahkemeye başvurması sonucu ise İstinat Mahkemesi kamulaştırma yapılmadan yolda çalışma yapılamayacağı kararı vermesi üzerine çalışmalar durdu. Yarım kalan yoldan geçemeyen yolsuz kalan köylüler ise 3 yolun kesiştiği alanda eylem yaptı.

ARACA KENDİNİ KİLİTLEDİ, BENZİN DOLU BİDONLA EYLEM YAPTI

Köy halkından çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Musa Bal, bir bidon benzin alarak kendisini pikap aracına kilitleyerek yakacağını söyledi. Olay yerine sağlık ekipler, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Araç içerisinde sürücü koltuğuna oturarak bir elinde çakmak diğer elinde benzin bidonu ile eylem yapan Musa Bal’ı Merkez ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali İhsan Kurtulan, ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları ve yakınlarının araya girmesi ile Bal, eylemine son verdi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Bal, ”Ben bu işi bıraksam da bırakmasam da yolu yapmayacaklar. 100 hanelik köy şuan yolsuz kalmış durumda. Dedeli köylüleri oradan yola koymuyor, Gümenek köylüleri bu taraftan yol vermiyor. Şu anda gideceğimiz yol yok. Benim engelli çocuğum var doktora götüremiyorum” dedi.

Köylüler isyan etti Benzin dolu bidonla kendisini araca kilitledi…

 "YA KÖYÜ SATACAĞIZ, YA DA BURADAN DEVLETİMİZ BİR YOL AÇACAK"

Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik ise kamulaştırma yapılarak biran önce yollarının açılmasını beklediklerini kaydetti. Dedeli ile Gümenek köyünden geçerek köylerine gelen yolların kendilerine kapatıldığını ifade eden Çelik, “Kış geliyor kar yağınca ne yapacağız. Ya köyü satacağız, ya da buradan devletimiz bir yol açacak. İki köy yoldan bizi geçirmiyorlar. Diğer bir yolda başlayan çalışmalar ise mahkeme kararı ile durduruldu. Üçüncü yolun kamulaştırma bitene kadar kumlanarak açılmasını istiyoruz” diye konuştu. Köy halkının da yol nedeniyle yaşadıkları sorunları dile getirerek 4 yıldır yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi.

Köylüler isyan etti Benzin dolu bidonla kendisini araca kilitledi…

Köylüler isyan etti Benzin dolu bidonla kendisini araca kilitledi…

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