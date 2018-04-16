Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Köylüler buldu! Sadece iskeleti kalmış

    Köylüler buldu! Sadece iskeleti kalmış

    İHA
    16.04.2018 - 06:16 | Son Güncelleme:

    Uşak’ta kırsal alanda büyük bölümü vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş bir erkek cesedi bulundu. Çok yönlü soruşturma devam ediyor

    Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Comburt köyü kırsalında kimliği belli olamayan iskelet haline dönmüş erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, iskelet haline dönen ceset köylüler tarafından bulundu. Köylüler hemen jandarmaya haber verirken, olay yerine gelen Banaz İlçe Jandarma ekipleri gerekli incelemeyi yaptı.

    Cesedin büyük bir bölümünün vahşi hayvanlar tarafından yenildiği saptanan ürkütücü olay sonrasında cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için iskelet Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Cesedi bulan köylülerin jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda, bulunan erkek cesedinin Uşak’ta ikamet eden aynı köyden akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın yaklaşık 3 aydır kayıp olduğu ve bulunan iskeletin ona ait olabileceği hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.

    Olayla ilgili Jandarma tarafından çok yönlü soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: Cinayet , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri