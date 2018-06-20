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    Köyde dehşet! 7 kişi 2 engelli gence kâbusu yaşattı

    NEVŞEHİR (AA)
    20.06.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Nevşehir'de zihinsel engelli iki gence cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık, 21 yıl ile 51 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur avukatları ile "nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklu yargılanan Hasan Y, Dilaver I, Yüksel E, Abdullah A, Koçay E, Adnan Ö, Ali Y. ve avukatları katıldı. Sanık ve avukatların son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, Hasan Y'ye 51 yıl, Dilaver I'ya 38 yıl 6 ay, Yüksel E'ye 30 yıl 6 ay, Abdullah A. ve Koçay E'ye 22 yıl 6'şar ay, Adnan Ö. ve Ali Y'ye 21'er yıl hapis cezası verdi.

    Kararın açıklanmasının ardından sinir krizi geçiren bir tutuklu yakınına adliyeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı bir köyde, 2017 kasım ayında, aynı köydeki iki zihinsel engelli gence cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 7 zanlı gözaltına alınmıştı.
    Engelli gencin ve tanıkların ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılar hakkında dava açılmıştı.

    Etiketler: Cinsel istismar , Karar , son dakika , haberler
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