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    Köyde bayram

    Süheyla GÖZDERELİLER - Hasan BOZBEY/DHA
    15.06.2018 - 00:54 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yoğun geçen seçim maratonuna bir günlük Yalova molası verdi.

    Ailesinin yaşadığı Elmalık köyüne giden İnce, yakınlarıyla vakit geçirip bahçedeki meyve ağaçlarıyla ilgilendi. Muharrem İnce gazetecilere, “Biraz dinlenmem lazım. Bugün istirahatteyim. Akşam köydeki iftara katılacağım. Sabah ise bayram namazını kılıp ailemle bayramlaşacağım” dedi. Bu akşam Yalova’da ikinci mitingini yapacak olan İnce bayram mesajında millete huzur ve sağlık dileyerek, “Ülkemizin yeni bir döneme ve yeni bir başlangıca hazırlık yaptığı bugünlerde yaşadığımız coşku, bayram sevincimizi daha da güçlendirmektedir. Hedefimiz, bugün birbirine kırgın hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış olan insanlarımızın özünde mevcut olan kardeşlik duygularını tekrar canlandıracak ortamı yeniden oluşturmaktır. Geçmişle hesaplaşmaya ayıracak enerjimiz, kaybedecek vaktimiz yoktur. Yönümüz geleceğe dönüktür. Bütün gücümüzü daha müreffeh bir toplum ve daha güçlü bir Türkiye için harcayacağız” dedi.

    ERDOĞAN'A OHAL YANITI: ŞİMDİ KALDIR ELİNİ TUTAN MI VAR
    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Seçimden sonra OHAL’i kaldıracağız” sözlerine Twitter’dan yanıt verdi. İnce mesajında, “Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL’i kaldıracakmış. Şimdi kaldır, elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım. Seçimden sonra yemin edip göreve başladığımda OHAL’i hemen kaldıracağız” dedi.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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