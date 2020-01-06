Köy muhtarının 2 evi yandı

Bugün sabah saatlerinde Ovacık Şamlar köyü Muhtarı Raşit Öztürk’ün evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Raşit Öztürk, uykularından uyandırdığı ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Alevler binayı sararken, aile itfaiyeye haber verdi. Alevler muhtarın bitişikteki diğer evine de sıçradı. Gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir eşek telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.