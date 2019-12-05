Köy Enstitülerinin kurucusu kimdir? Köy Enstitüleri ne zaman açıldı ve ne zaman kapatıldı?
Köy Enstitülerinin kurucusu kimdir sorusu, bilgi yarışmaları ve eğitim kaynaklarında sıkça karşılaşılan konular arasında yer alıyor. Eğitim alanında kırsal kesimde yaşayan halk ile kentliler arasındaki bozuk dengeyi eşitlemek için kurulan Köy Enstitüleri, bir süre faaliyet göstermiş ve 1946 yılında durdurulup 1954 yılında tamamıyla kapatılmıştır. Peki, Köy Enstitülerinin kurucusu kimdir ve Köy Enstitüleri ne zaman açıldı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Köy Eğitmeni projesi adıyla 1936 yılında faaliyete geçen Köy Enstitüleri, eğitim alanında kırsal kesimde yaşayan halk ile kentliler arasındaki bozuk dengeyi eşitlemek ve köy halkına pratik bilgi vermek amacıyla faaliyete geçmiştir. Projenin kurucuları arasında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel yer almıştır.
Askerliğini onbaşı veya çavuş olarak yapan gençler, Ziraat Bakanlığı'nın işbirliğiyle, modern tarım tekniklerini uygulayan Mahmudiye Devlet Üretme Çiftliği'nde yetiştirilerek köylere gönderilir. Amaç, köye hem bir öğretmen hem de modern üretim araçları ve tarım yöntemleri sağlamak ve eğitimin mali yükünü hafifletmektir. İsmail Hakkı Tonguç yönetiminde başlanan bu projenin başarılı olması üzerine 1937 ve 1939 yıllarında çıkarılan yasalarla köy eğitmeni yetiştirme deneyimi yaygınlaştırılır.
Kırsal kesime yönelik bu eğitim uygulaması hiç şüphesiz daha sonra kurulan Köy Enstitüleri için uygun koşullar yaratmış ve Köy Enstitüleri'ne geçişi kolaylaştırmıştır. Hasan Ali Yücel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında Enstitülerin özelliğini ve daha önceki kuruluşlardan farklılığını vurgular: "Biz bu müesseselere köy öğretmen okulu demedik. Çünkü evvelce bu isimde müesseseler vardı. Bunları ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni şeylerdir."
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