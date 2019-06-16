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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ÖZGÜR ALTUNCU - İSTANBUL
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Kovboyların bir bildiği varsa Oğuz neslinin inanmışlığı var"

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"Kovboyların bir bildiği varsa Oğuz neslinin inanmışlığı var"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektubu lekeli olarak niteleyerek, “Bu meşum ve melun mektuba verilecek en kararlı cevap, buruşturup gerisin geriye göndermektir. Kovboyların bir bildiği varsa Oğuz neslinin de ‘Ya istiklâl ya ölüm’ diyecek bir inanmışlığı vardır” dedi. 23 Haziran seçimi dolayısıyla İstanbul’a gelen Bahçeli, dün sabah Bakırköy’de muhtarlarla bir araya geldi.

Bahçeli burada şu mesajları verdi:

ABD ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞTIR

“Kimden hangi silahı alacağımızın kararını biz veririz. Bu kapsamda olmak üzere, ABD’nin şımarıklığı, kabalığı, tehdit dili şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. ABD’nin S-400 üzerinden Türkiye’yi ablukaya alma çabası dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. Bu ülkenin Savunma Bakan Vekili’nin, 6 Haziran 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanımıza gönderdiği mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır. Üslubun sorunlu olması bir yana tam bir akıl tutulması, tam bir ahlak tükenişidir.

NATO ÜYELİĞİ SORGULANMALI

Beşinci nesil F-35 savaş uçağı üretim zincirinin içinde yer alan Türkiye’yi, milli güvenliğini temin etmek amacıyla ortaya koyduğu siyasi tercihinden dolayı yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır, stratejik ortaklığın infazı, müttefiklik hukukunun yoğun bakıma sokulmasıdır. NATO, üye devletlerin güvenlik mülahazaları çerçevesinde eşit hak ve sorumluluklarıyla inşa edilmiştir. NATO, ABD’nin arka bahçesi, oyuncağı, keyfi olarak onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye NATO üyeliği başta olmak üzere, tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantıları derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir.

TÜRK MUCİZESİYLE TANIŞACAKLAR

ABD’nin hesabı varsa Türkiye’nin de vardır. Onların yaptırımları varsa bizim de olacaktır. Kovboyların bir bildiği varsa Oğuz neslinin de kahramanca, fedakârca ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyecek bir inanmışlığı vardır. Milli sabrımızı zorlamanın sonuçları iki ülke açısından da ağır olacaktır. Türkiye S-400’ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir. F-35’i vermeyiz diyenler, günü geldiğinde bir Türk mucizesiyle inşallah tanışacaklar, milli silah ve uçakların yapıldığını göreceklerdir. Bu kabiliyet bizde vardır. Bu yetenek, bu yeterlilik milletimizde ziyadesiyle havi ve hâkimdir.”

23 HAZİRAN’DA İSTANBUL HUZURA KAVUŞACAK

“PKK İstanbul’a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez. Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul’un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. İnanıyorum ki, İstanbullu kardeşlerim de bizimle aynı duyuş, seziş, şuur ve kararlılıktadır. Algı operasyonları boşunadır. 23 Haziran’da İstanbul kazanacaktır. 23 Haziran’da 16 milyon İstanbullu huzura kavuşacaktır. 23 Haziran’da milli bekamız güçlenecektir. 23 Haziran’da milli birlik ve dayanışma ruhumuz yükselecektir.”

‘KÜRT KARDEŞLERİMİZ BİZİM CİĞER PARELERİMİZDİR’

“Türkiye’yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bekâmız muhafaza edilecektir.Türk-Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğerparelerimizdir. Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle en ufak bir ilgisi yoktur. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını hasretle ve muhabbetle kucaklıyorum. MHP’yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır, cinayettir.”

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