"Kovboyların bir bildiği varsa Oğuz neslinin inanmışlığı var"

Bahçeli burada şu mesajları verdi:

ABD ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞTIR

“Kimden hangi silahı alacağımızın kararını biz veririz. Bu kapsamda olmak üzere, ABD’nin şımarıklığı, kabalığı, tehdit dili şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. ABD’nin S-400 üzerinden Türkiye’yi ablukaya alma çabası dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. Bu ülkenin Savunma Bakan Vekili’nin, 6 Haziran 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanımıza gönderdiği mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır. Üslubun sorunlu olması bir yana tam bir akıl tutulması, tam bir ahlak tükenişidir.

NATO ÜYELİĞİ SORGULANMALI

Beşinci nesil F-35 savaş uçağı üretim zincirinin içinde yer alan Türkiye’yi, milli güvenliğini temin etmek amacıyla ortaya koyduğu siyasi tercihinden dolayı yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır, stratejik ortaklığın infazı, müttefiklik hukukunun yoğun bakıma sokulmasıdır. NATO, üye devletlerin güvenlik mülahazaları çerçevesinde eşit hak ve sorumluluklarıyla inşa edilmiştir. NATO, ABD’nin arka bahçesi, oyuncağı, keyfi olarak onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye NATO üyeliği başta olmak üzere, tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantıları derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir.

TÜRK MUCİZESİYLE TANIŞACAKLAR

ABD’nin hesabı varsa Türkiye’nin de vardır. Onların yaptırımları varsa bizim de olacaktır. Kovboyların bir bildiği varsa Oğuz neslinin de kahramanca, fedakârca ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyecek bir inanmışlığı vardır. Milli sabrımızı zorlamanın sonuçları iki ülke açısından da ağır olacaktır. Türkiye S-400’ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir. F-35’i vermeyiz diyenler, günü geldiğinde bir Türk mucizesiyle inşallah tanışacaklar, milli silah ve uçakların yapıldığını göreceklerdir. Bu kabiliyet bizde vardır. Bu yetenek, bu yeterlilik milletimizde ziyadesiyle havi ve hâkimdir.”

23 HAZİRAN’DA İSTANBUL HUZURA KAVUŞACAK

“PKK İstanbul’a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez. Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul’un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. İnanıyorum ki, İstanbullu kardeşlerim de bizimle aynı duyuş, seziş, şuur ve kararlılıktadır. Algı operasyonları boşunadır. 23 Haziran’da İstanbul kazanacaktır. 23 Haziran’da 16 milyon İstanbullu huzura kavuşacaktır. 23 Haziran’da milli bekamız güçlenecektir. 23 Haziran’da milli birlik ve dayanışma ruhumuz yükselecektir.”

‘KÜRT KARDEŞLERİMİZ BİZİM CİĞER PARELERİMİZDİR’

“Türkiye’yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bekâmız muhafaza edilecektir.Türk-Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğerparelerimizdir. Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle en ufak bir ilgisi yoktur. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını hasretle ve muhabbetle kucaklıyorum. MHP’yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır, cinayettir.”