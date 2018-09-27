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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
27.09.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Kovalamaca dehşeti!

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Konya'da Yunus timindeki polisler İsmail Yalçın (33) ile Onur Gözübüyük şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün otomobili üzerlerine sürmesi üzerine polisler, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapınca ağaca çarptı

Konya'da dün polisler İsmail Yalçın (33) ve Onur Gözübüyük (26), motosiklet ile devriye görevi yaparken beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü 'Dur' ihtarına uymayıp kaçınca polisler takibe başladı.

Kovalamaca sırasında motosikletin kullanan polislerden İsmail Yalçın, otomobilin önünü kesmek istedi. Ancak sürücü, aracı yanından geçen motosikletin üzerine sürdü. İsmail Yalçın, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarparken kazada polisler İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı.

Kovalamaca dehşeti


HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı polisler Yalçın ve Gözübüyük, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru İsmail Yalçın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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