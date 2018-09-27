Kovalamaca dehşeti!
Konya'da Yunus timindeki polisler İsmail Yalçın (33) ile Onur Gözübüyük şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün otomobili üzerlerine sürmesi üzerine polisler, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapınca ağaca çarptı
Konya'da dün polisler İsmail Yalçın (33) ve Onur Gözübüyük (26), motosiklet ile devriye görevi yaparken beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü 'Dur' ihtarına uymayıp kaçınca polisler takibe başladı.
Kovalamaca sırasında motosikletin kullanan polislerden İsmail Yalçın, otomobilin önünü kesmek istedi. Ancak sürücü, aracı yanından geçen motosikletin üzerine sürdü. İsmail Yalçın, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarparken kazada polisler İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralı polisler Yalçın ve Gözübüyük, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru İsmail Yalçın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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