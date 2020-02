Kötü organizasyona ücret iade

Avukat Mustafa Gökhan Ahi, 20 Temmuz 2019’da Park Orman’da düzenlenen One Love Festival 15’de sahne alacakları duyurulan Ezhel ve The Blaze’i eşi ile dinlemek için 2 kişilik bilet aldı. İddiaya göre yeterli güvenlik görevlisi olmadığından etkinlik alanına girmek için 45 dakika bekleyen avukat ve eşi, içecek almak için 20 dakika, yiyecek almak için 35 dakika, tuvalet sırası için de yaklaşık 30 dakika bekledi. Avukat Mustafa Gökhan Ahi dinlemek için bilet aldığı Ezhel’in sahneye çıkmayacağını festivalden 3 gün önce basına yaptığı açıklama ile öğrendi. The Blaze de o gece sahneye çıkmadı. Gaye Su Akyol ise çok gecikmeli çıktı ancak 2 sahne arasındaki geçiş kalabalığından ulaşım mümkün olmadı.



‘PARAMIZLA REZİL OLDUK’



Avukat Mustafa Gökhan Ahi, tüketici hakem heyetine başvurarak bilet parasının kendisine iade edilmesini istedi. Tüketici hakem heyetine verdiği dilekçede, “Netice olarak birkaç saat eğlenmek için gittiğimiz etkinliğin büyük bir kısmını sıra bekleyerek veya kalabalık içinde kaybolmakla geçirdik. Bu etkinlikten beklediğimiz faydayı ben ve eşim elde edemedik. Eğlenmek yerine paramızla rezil olduk. Bu sebeple 2 bilet için ödediğim paranın tamamının iade edilmesini istiyorum” dedi.



‘HİZMETTE AYIP OLDU’



Başvuruyu inceleyen tüketici hakem heyeti, 6502 sayılı Tüketici Yasası’nın 13’üncü maddesi gereğince, ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması ve taraflarca kararlaştırılmış olan özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı hizmet olduğuna karar verdi. Kararda, “Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır. Şikâyet edilen firmanın iddiaların aksini ispata yarar bir savunma vermediği görülmüş ve verilen ek süre bitmiş olup tüketicinin yazılı beyanlarından da hizmette ayıp olduğu anlaşılmış olup, şikâyetin kabulüne karar vermek gerekmiştir” denildi. Tüketici hakem heyeti, şikâyet edilen Pozitif Müzik Anonim Şti. tarafından 276.5 TL’nin Mustafa Gökhan Ahi’ye iade edilmesine hükmetti.

İŞTE ŞİKAYETLERİ

Ezhel ve The Blaze sahneye çıkmadı.



Gaye Su Akyol çok gecikmeli çıktı.



Etkinlik alanına girmek için 45 dakika bekledi.



İçecek almak için 20 dakika, yiyecek almak için 35 dakika, tuvalet sırası için 30 dakika bekledi.