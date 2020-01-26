Kötü kokuyu duyan komşuları polisi aradı, cansız bedeni bulundu

İddiaya göre eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Çilingir'in evinden kötü kokular yükselmeye başladı. Kokuyu fark eden komşuları polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi.

Yaşlı adamın cesedini gören polis ekipleri olay yeri inceleme ekibi çağırdı. Yapılan incelemede talihsiz adamın yaklaşık bir hafta önce vefat ettiği belirlendi.

Yaşlı adamın evinde yapılan incelemenin ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.