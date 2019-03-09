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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/ANTALYA
09.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Köstebek personel şüphesi

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Köstebek personel şüphesi

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından geliştirilen Yeşil Dedektör mobil uygulaması aracılığıyla yapılan yasadışı sigara tüketimi ihbarlarının sızdığına yönelik soruşturma Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ni alarma geçirdi.

BİZ DE ŞAŞKINIZ GÖZDEN GEÇİRDİK

Vatandaş tarafından yapılan ihbarların hangi yöntemle sızdırıldığı ile ilgili kurumlar arası bilgi paylaşımı yapılırken Yeşil Dedektör uygulamasını hazırlayan şirketin Dijital Ürün Müdürü Göksel Gören “Biz de şaşkınız. Sistem güvenlik yapısı tekrar gözden geçirildi” dedi. Gören şöyle devam etti: “İşletmelere verildiği iddia edilen ihbar listelerinin bizim yönetim panelinden mi yoksa başka sistemden mi alındığına bakacağız. Bizim tahminimiz Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi’nde görev yapan bir personelin alıp gönderme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor.
Yeşil Dedektör ihbarları da buraya düşüyor. Yeşil Dedektör uygulamasına ait sunucu güvenlik önlemleri çok üst düzeyde. O yüzden buradan sızma ihtimali çok mümkün gözükmüyor. Zaten Yeşilay genel müdürlük seviyesinde konuyu takip ediyor.”

SIZINTIYI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti avukatı Zehra Nur Gürel, “Eğer sızma varsa yazılımdan kaynaklı bir şey mi yoksa Sağlık Bakanlığı’nda çalışan bir personel mi içerden sızdırdı bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçildi, onların elindeki bilgileri de rica ettik” diye konuştu.

 

 

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