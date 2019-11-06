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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- AA
06.11.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası

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Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan getirildi. Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Cihan Özkan hakkındaki suçlamaları reddedetti. Sanık Özkan, "Ben Kosova'daki en iyi eğitim kurumlarında 6 yıl boyunca çalıştım. Benim eğitim faaliyeti yürüttüğüm kurum, ülkemiz tarafından ziyaret edilen bir kurumdur. Eğitim kurumuna yasal hakları Kosova ülkesi tarafından verilmiştir. Yabancı diller, biyoloji, fizik, kimya gibi öğretilen bir eğitim kurumudur.

Türkiye'deki hiçbir legal, illegal yapıyla alakası yoktur. Ben sadece biyoloji öğretmenliği yaptım. Bütün bunlar yüzünden 20 aydır hukuksuz bir şekilde tutukluyum. Ben sözde öğretmenlik yapmadım. İyi bir öğretmenlik yaptım. Çalıştığım süre boyunca çalıştığım kurumda hiçbir örgüt faaliyeti olmadı. Ülkemizi zora sokacak hiçbir şey yapmadım.  Mağdurum, 20 aydır ne kızımı ne eşimi görebiliyorum" dedi.

Sanık Osman Karakaya ise, "Ne örgüt üyeliği, ne örgüt yöneticiliği, hakkımdaki suçlamalardan hiçbiri yok bende. Hakkımdaki dosyada delil bulamıyorum. Bizim yaşadığımız uluslararası adam kaçırmadır. Bizimle ilgili deport süreci yaşanmamıştır. Pasaportsuz, biletsiz biz özel bir uçakla getirildik. Ben 20 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

SON SÖZLERİ SORULDU

Sanık Osman Karakaya son sözünde, "Benim suçlu olduğum bir durum yok. Sizi de suçlamıyorum. Umarım hayırlı bir karar olur" dedi. Sanık Cihan Özkan da son sözünde "Ben terörist değilim. Hakkımda isnat edilen tüm suçları reddediyorum" dedi. Sanık avukatları ise, müvekkillerinin örgüt üyesi olmadıklarını, Bylock kullanmadıklarını belirterek adli kontrol hükümleri ile tahliyelerini talep etti.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklara ayrı ayrı "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan alt sınırdan kısmen uzaklaşarak 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Tutukluluğun devamına hükmeden heyet, sanıkların "Uluslararası casusluk" suçundan ise beraatlerine karar verdi.

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