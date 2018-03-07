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    KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB destek kredisi başvuru şartları

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani bilinen adıyla KOSGEB, kendi işini kurmak isteyen küçük girişimcilere yardım etmek, onları kalkındırmak ve ekonomik faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla destek kredisi veriyor. Bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, krediyi almak için ne gibi şartların olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, KOSGEB destek kredisi nasıl alınır?

    KOSGEB destek kredisi başvuru şartları neler?Orta ve küçük ölçekli işletmelerin kalkınmasını sağlamak amacı amacıyla faaliyetlerine devam eden KOSGEB, kendi işini kurmak isteyen küçük yatırımcılar için destek kredisi veriyor. Söz konusu bu krediye başvurmak isteyen girişimci adayları ise, başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağına dair araştırma yapıyor. Peki KOSGEB kredisi almak için ne yapmak gerek? KOSGEB destek kredisi başvuru şartları neler? İşte KOSGEB destek kredisi hakkında merak edilen tüm bilgiler.

    KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

    KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB’e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB‘e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ’ler için de gerekmektedir. KOSGEB’e üye olan KOBİ’ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve,  kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmekledir. 

    KOSGEB DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

    KOSGEB kredi başvurusu yapacak olanlar için gerekli evraklar ve şartlar belirlenmiştir. Bu kişilerin her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Suriyeliler KOSGEB kredisi alamaz. 18 yaş şartı bulunup aynı zamanda KOBİ’ler için ve esnaflar için ayrı şartlar da bulunur. Diğer yandan hapishaneden çıkanlar için yani Mahkumlar için KOSGEB destekleri de bulunur. KOSGEB kredisi için, eğer yeni işletme kurulacaksa daha önce KOSGEB kredisi alınmamış olması gerekmektedir.

    DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

    • Girişimci adayının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak katılım sertifikasının alınması

    • İşletmenin kurulması,

    • KOSGEB veri tabanına kayıt yapılması,

    • KOBİ Bilgi Dokumanı, 

    • KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e sunulması,

    • KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının online hazırlanması.

    • Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun, İş Planının ve eklerinin kaşeli imzalı olarak KOSGEB’e verilmesi.

    • Başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,

    • Kurul Toplantısının yapılması,

    • Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,

    • Kurulun uygun bulduğu ve hizmet/ürün alımı tamamlanan giderlere ilişkin online olarak Ödeme Talep Formu hazırlanması ve ekleriyle KOSGEB’e teslimi,

    • Ürün tespit işlemlerinin KOBİ Uzmanları tarafından yapılmasına müteakip bütçe durumuna göre destek ödemesinin yapılması.

    Etiketler: kosgeb , SeoHaber , KOBİ , gündem
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