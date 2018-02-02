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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

KOSGEB çalışma saatleri 2020 - KOSGEB saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

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KOSGEB çalışma saatleri 2020 - KOSGEB saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

KOSGEB çalışma saatleri, yatırım desteği almak için işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlarca sorgulanıyor. KOSGEB saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre harekete geçecek. Peki, KOSGEB çalışma saatleri nedir? İşte, KOSGEB saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor sorusu ile birlikte KOSGEB öğle arası saatleri bilgisi

KOSGEB ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve KOSGEB’in açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. KOSGEB 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

KOSGEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü, etkinliğini, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur.

KOSGEB çalışma saatleri 2020 - KOSGEB saat kaçta kapanıyor/açılıyor

KOSGEB 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten Mayıs 2009'a kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine destek sağlarken, 5 Mayıs 2009 tarihinden itibaren hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsamı alanına almıştır.

KOSGEB’in başlıca görevleri, sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için teknoloji merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamaktır.

KOSGEB çalışma saatleri 2020 - KOSGEB saat kaçta kapanıyor/açılıyor

KOSGEB SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? KOSGEB ÖĞLE ARASI SAATLERİ

KOSGEB, sabah 08:00’da açılır ve 12:00’a kadar çalışmaya devam eder. 12:00’da öğle molasına çıkan KOSGEB, 13:00’da tekrar mesaiye başlar ve 17:00’da kapanır. Hafta sonu hizmet veremeyen KOSGEB, dini ve milli bayramlarda da kapalıdır.

KOSGEB müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası 444 1 567 olup 08:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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