KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

KOSGEB'e Kayıt. e-Hizmetler menüsünden KOSGEB'e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız.

KOBİ Beyannamesi. İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname Kontrol. ...

Desteklere Başvuru.

KOSGEB BAŞVURUSU RESİMLİ ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

VERİTABANINA NASIL KAYIT OLUNUR?



Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veritabanımıza kaydetmelisiniz.

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

KOBİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir.

03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklerimize götürülmeyecektir.

Beyanname doldurma esnasında;

Bir önceki mali yıla ait veriler Gelir İdaresi Başkanlığından(GİB) otomatik olarak alınacaktır. Yeni kurulmuş işletmeler hariç bir önceki mali yıl verileri GİB’den temin edilemeyen işletmelerimizin Beyanname doldurmasına izin verilmeyecektir. Bu işletmelerin öncelikle GİB’e başvurarak ilgili mali yıla ait beyanda bulunmaları gerekmektedir. KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörlerde yer alan işletmelerimiz de Beyanname doldurabilecek ancak destek/program başvurusu yapamayacaklardır.

KOBİ olma kriterleri nelerdir? KOBİ olup olmadığımı ve işletme ölçeğimi nasıl öğrenebilirim?

Hangi işletmelerin KOBİ vasfına sahip olabileceğine ilişkin esaslar, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir. Yönetmelikte, küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ); İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler, olarak tanımlanmıştır. KOBİ olup olmama durumu ve işletme ölçeğinin tespiti için

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim/0/kobimiyim-testi adresinde yer alan "KOBİ miyim?" testi kullanılabilir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik www.kosgeb.gov.tr adresinde “MEVZUAT” başlığı altında yayınlanmıştır.