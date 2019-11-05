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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

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KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

KOSGEB başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bazı soruların cevaplarını internette araştırıyorlar. Bunlar arasında en merak edilen soruların başında KOSGEB başvurusunun nasıl yapılacağının geliyor. Kurum resmi internet sitesinde yayınlanan resimli anlatım sayesinde başvuru şartlarını görsel olarakta görme imkanınız var. Peki KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

KOSGEB'e Kayıt. e-Hizmetler menüsünden KOSGEB'e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız.

KOBİ Beyannamesi. İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname Kontrol. ...

Desteklere Başvuru.

KOSGEB BAŞVURUSU RESİMLİ ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

VERİTABANINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veritabanımıza kaydetmelisiniz.

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

KOBİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir.

03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklerimize götürülmeyecektir.

Beyanname doldurma esnasında;

Bir önceki mali yıla ait veriler Gelir İdaresi Başkanlığından(GİB) otomatik olarak alınacaktır. Yeni kurulmuş işletmeler hariç bir önceki mali yıl verileri GİB’den temin edilemeyen işletmelerimizin Beyanname doldurmasına izin verilmeyecektir. Bu işletmelerin öncelikle GİB’e başvurarak ilgili mali yıla ait beyanda bulunmaları gerekmektedir. KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörlerde yer alan işletmelerimiz de Beyanname doldurabilecek ancak destek/program başvurusu yapamayacaklardır.

KOBİ olma kriterleri nelerdir? KOBİ olup olmadığımı ve işletme ölçeğimi nasıl öğrenebilirim?

Hangi işletmelerin KOBİ vasfına sahip olabileceğine ilişkin esaslar, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir. Yönetmelikte, küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ); İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler, olarak tanımlanmıştır. KOBİ olup olmama durumu ve işletme ölçeğinin tespiti için

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim/0/kobimiyim-testi adresinde yer alan "KOBİ miyim?" testi kullanılabilir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik www.kosgeb.gov.tr adresinde “MEVZUAT” başlığı altında yayınlanmıştır.

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