KOSGEB 57 KOBİ uzman yardımcısı alacak | İşte başvuru şartları
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) uzman yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. Kurum bünyesinde toplam 57 kişi taşra birimlerinde istihdam sağlanacak. Peki, KOSGEB 57 KOBİ uzman yardımcısı başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte, KOSGEB ilanı ile ilgili detaylı bilgiler.
KOSGEB tarafından yapılan açıklamada, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır." ifadeleri yer aldı. 28 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete'de verilen ilanın detayları da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. İşte KOSGEB 57 KOBİ uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ve son başvuru tarihi ile ilgili bilgiler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
9 )KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,
10) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;
a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri veya Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuru süresi, 29.05.2019 tarihinde saat 09:00’dan 13.06.2019 günü saat 17:00’ye kadar devam edecek.
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