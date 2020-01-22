Koşarak araca bindi... Yolcularla şehir turu attı

Soğuk günlerin yaşandığı Antalya'da yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Dün Varsak- Fakülte seferini yapan VF01 sefer numaralı özel halk otobüsü şoförü Taner Özgün, 100. Yıl durağında yolcu aldığı sırada bir köpek koşarak araca bindi. Şoför Taner Özgün, soğuk havadan kaçıp ısınmak için otobüse bindiğini düşündüğü köpeği indirmedi.



VİCDANI İNDİRMEYE EL VERMEDİ



Sevimli hareketleri ile sempati toplayan köpek, yolcularla birlikte otobüste seyahat etti. Yaklaşık 1.5 saatlik sefer tamamlanana kadar otobüste kalan köpek, sahibinin bulunması umuduyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi personeline teslim etti.



'İNŞALLAH SAHİBİ BULUNUR'



Köpeğin yolculuk boyunca uslu durduğunu ve her komutunu yerine getirdiğini belirten 07 AU 0180 plakalı özel halk otobüsü şoförü Taner Özgün, olayı şöyle anlattı:



“Varsak ile üniversite hastanesi arasında sefer yapan VF01 hattında çalışıyorum. Öğle saatlerinde 100. Yıl Caddesi'nde bulunan otobüs durağında yolcularla beraber sevimli dostumuz otobüse atladı.



Üşüdüğünü düşündüm. Boynundaki tasmasından ve söylenen her komutu yerine getirmesinden sahipli bir hayvan olduğunu anladım.



Çok sevimli ve insancıldı. Yolculardan birine yanında tutması için rica ettim. Tıp Fakültesi durağında otobüsten indi.



Kaybolmaması için yakaladık ve otobüse bindirdik. Belki sahibi bulunur umuduyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansını aradım. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca otobüste misafir ettikten sonra Varsak'taki son durakta görevlilere teslim ettim.



Onu öyle yapayalnız sokakta bırakmaya vicdanım el vermedi. İnşallah sahibi bir an önce çıkar."



GOLDEN RETRİEVER CİNSİ



Köpeği teslim alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi veterineri, yaklaşık 1 buçuk yaşında Golden ırkı dişi bir köpek olduğunu, sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığını kaydetti. Sahipli olduğu düşünülen köpek, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi'nde sahibini bekliyor.