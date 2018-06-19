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    Koşa koşa kurtardı

    İHA
    19.06.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Esenyurt’ta dün sokakta yürüyen Berfin Aybakan bir yavru köpeğe otomobilin çarptığını fark etti.

    Hemen yardıma giden Aybakan, köpeği koşa koşa yakındaki veterinere götürdü. Veteriner, Aybakan’a tedavinin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde daha kapsamlı yapılacağını söyledi.

    AĞRISI VARDI, İNLİYORDU
    Bacağı kırılan köpeği tekrar kucaklayan genç kız vakit kaybetmeden taksiye binerek Esenyurt Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Kucağında köpekle koşarak merkeze giren genç kıza hemen görevliler yardımcı oldu. Köpek tedavi altına alınırken, bacağında kırık olduğu tespit edildi. Genç kız, “Köpeğin sesine doğru koştum. Otomobil çarpmış. Oradaki çocuklar köpeği gölge bir yere bırakmış. İnliyordu... Kucağıma aldığımda hiç tepki göstermedi. Ağrısı vardı" dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise “Genç kızımıza teşekkür ediyorum. Görevlilerimize buradan tekrar seslenmek istiyorum. Gerekirse makam arabamı alıp gitsinler. Ama bir tane hayvan sokakta zor durumda kalmasın" diye konuştu.

    Etiketler: hayvansever , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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