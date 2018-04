Koş Ahmet Koş

İSTANBULLU işadamı Ahmet Uysal, aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü... Geçen yıl bu zamanlar Kuzey Kutbu Maratonu’na katılan ilk Türk olarak adını duymuştu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına katıldığı bu koşu sayesinde Siirt’in Pervari Köyü’ndeki çocuklar için 181 bin lira bağış toplamıştı. Uysal’ın bu seneki hedefiyse Türkiye’yi koşarak kat etmek. Uysal, 11 Nisan’da 1645 kilometrelik bir koşuya çıkmaya hazırlanıyor. Artvin’den başlayacağı yolculuğu 14 il ve 58 gün sonra Muğla’da sona erecek. Koşu öncesi bir araya geldiğimiz Uysal, “Türkiye’yi koşmak yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi” diyerek başlıyor anlatmaya: “Ülkemi çok seviyorum ve her yerini görmek istiyorum. Ancak uçakla değil ayağım değerek gezmek, yaşamak ve içime çekmek istiyordum. Ayrıca 10 yıldır kendime her yıl için bir sportif hedef koyuyorum. Maraton koştum, Alpler ve Himalayalar’da dağ tırmanışları yaptım. Kuzey Kutbu’nu görmeyi çok istiyordum. Uzun mesafe koşmak da bir hedefti. Bu hedefi Türkiye sevgimle birleştirdim. Altı aydır hazırlık yapıyorum. Her günün rotasını güvenlik, yolun uygunluğu ve iniş-çıkışlara göre planladık.”

Ahmet Uysal her gün en az 25, en fazla 58 kilometre koşacak. Beş günde bir dinlenecek. Koşusu 7 Haziran 2018 günü Göcek’te son bulacak. Uysal, bu koşu vesilesiyle 1 milyon lira bağış toplamayı ümit ediyor: “Tek başıma koşacağım ama yer yer arkadaşlarım beni ziyarete gelecek. Kalbimde TEGV ve çocuklarımız olacak. Hiçbir güvenlik önlemi düşünmedim. Olsa olsa sokak köpekleri beni kovalar ama zaten daha önce ısırılmış ve kuduz aşısı olmuştum. Artvin civarında ayılarla karşılaşmamak için araba yolundan ayrılmayacağım. İnsanların gönüllerini harekete geçirmek önemli. Bu koşu 10 bin çocuğun TEGV’deki bir yıllık öğrenimlerini karşılamak için çağrı olacak. Bir çocuğun yıllık gideri 100 lira.”

KİMDİR?

Ahmet H. Uysal 1972’de Adana’da doğdu. İstanbul’da Robert Koleji, ardından İTÜ İnşaat Mühendisliği ve en son Boston College’da finans yüksek lisansı bölümlerinden mezun oldu. Bir süre ABD’de mühendis olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü. 2000 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. Değişik sektörlerde girişimci olarak yatırımlar yapıyor. Evli ve iki çocuk babası. Hayalleri, çocuk sevgisi ve eğitim sevdası onu TEGV ile tanıştırdı.