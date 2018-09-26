Korunga nedir?
Proteince zengin ve yem kalitesi iyi olan korunga otu kalsiyum, fosfor ve diğer mineral maddelerce zengindir. Otlatmaya dayanıklı olduğu için iyi bir mera bitkisi olarak ta kullanılabilir. Korunga taze, kuru ot veya silaj yapılarak da hayvanlara yedirilebilir.
Adi korunga, çok yıllık bir baklagil yem bitkisi türü. Sulama imkânı olmayan topraklarda yetişmesi ve kireçli topraklara adaptasyon yeteneği açısından değerli bir bitkidir. Pembe renkli ve salkım şeklindedir ve salkımda 5-80 çiçek bulunur.Yaprak ekseninde karşılıklı olarak 7-15 çift yaprakçık vardır.
Ekim Zamanı ve Şekli
Ekildiği yıl korungadan pek ot alınmaz. Birinci yıl köklerini geliştirir. Eğer bu devrede korunga tarlasını yabancı ot kaplarsa korunga fideleri onlarla rekabet edemez. Bu durumda korungalık çayır biçme makinesiyle biçilerek yabancı otlar kontrol altına alınmalıdır. Esas ikinci yıldan itibaren ot verir. Bu nedenle ekildiği yılı ot vermedi diye korunga tarlası bozulmamalıdır. Ekimden önce tarlada yabani otlar yok edilecek şekilde sürülmeli tezekler parçalanmalı ve yüzü düzlenmelidir. Korunga tohum amacıyla ekilecekse 8-10 Kg/da, ot amacıyla ekilecekse dekara 12 - 15 Kg. tohum elle serperek ekilir. Mibzerle ekimde dekara 6 - 8 kg. tohum atılır.Serpilen bu tohumlar bir tırmıkla toprağa karıştırılmalıdır. Korunga tohumlan 3-7 cm. derine ekilmelidir.
Sulama ve Hasat
Korungada en yüksek kalitede ot, çiçeklenme başlangıcında biçildiği zaman elde edilir. Biçim geciktirilirse gövde sertleşir ve otun kalitesi düşer. Aynı zamanda ilk biçim çiçeklenme başlarında yapıldığından arkasından ikinci defada biçilebilir. Sulanan veya yağışlı yerlerde yılda iki biçim yapılır. Korunganın tohum hasadı salkımın alt tarafında bulunan meyvelerin koyu kahverengiye dönüştükleri zaman yapılmalıdır. Tohum verimi 80-100 kg/da dır. Bir biçimde dekardan 1-1.5 ton yaş ot alınır. Kuruyunca bunun dörtte biri kalır. Tarladaki taze korunga hiçbir hayvana dokunmaz. Yani yonca gibi şişlik yapmaz. Bu bakımdan korungalığı hayvanlardan korumalı biçildikten sonra da tarlayı hayvanlara çiğnetmemelidir
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