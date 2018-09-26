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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.09.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Korunga nedir?

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Korunga nedir?

Proteince zengin ve yem kalitesi iyi olan korunga otu kalsiyum, fosfor ve diğer mineral maddelerce zengindir. Otlatmaya dayanıklı olduğu için iyi bir mera bitkisi olarak ta kullanılabilir. Korunga taze, kuru ot veya silaj yapılarak da hayvanlara yedirilebilir.

Adi korunga, çok yıllık bir baklagil yem bitkisi türü. Sulama imkânı olmayan topraklarda yetişmesi ve kireçli topraklara adaptasyon yeteneği açısından değerli bir bitkidir. Pembe renkli ve salkım şeklindedir ve salkımda 5-80 çiçek bulunur.Yaprak ekseninde karşılıklı olarak 7-15 çift yaprakçık vardır.

Ekim Zamanı ve Şekli

Ekildiği yıl korungadan pek ot alınmaz. Birinci yıl köklerini geliştirir. Eğer bu devrede korunga tarlasını yabancı ot kaplarsa korunga fideleri onlarla rekabet edemez. Bu durumda korungalık çayır biçme makinesiyle biçilerek yabancı otlar kontrol altına alınmalıdır. Esas ikinci yıldan itibaren ot verir. Bu nedenle ekildiği yılı ot vermedi diye korunga tarlası bozulmamalıdır. Ekimden önce tarlada yabani otlar yok edilecek şekilde sürülmeli tezekler parçalanmalı ve yüzü düzlenmelidir. Korunga tohum amacıyla ekilecekse 8-10 Kg/da, ot amacıyla ekilecekse dekara 12 - 15 Kg. tohum elle serperek ekilir. Mibzerle ekimde dekara 6 - 8 kg. tohum atılır.Serpilen bu tohumlar bir tırmıkla toprağa karıştırılmalıdır. Korunga tohumlan 3-7 cm. derine ekilmelidir.

Sulama ve Hasat

Korungada en yüksek kalitede ot, çiçeklenme başlangıcında biçildiği zaman elde edilir. Biçim geciktirilirse gövde sertleşir ve otun kalitesi düşer. Aynı zamanda ilk biçim çiçeklenme başlarında yapıldığından arkasından ikinci defada biçilebilir. Sulanan veya yağışlı yerlerde yılda iki biçim yapılır. Korunganın tohum hasadı salkımın alt tarafında bulunan meyvelerin koyu kahverengiye dönüştükleri zaman yapılmalıdır. Tohum verimi 80-100 kg/da dır. Bir biçimde dekardan 1-1.5 ton yaş ot alınır. Kuruyunca bunun dörtte biri kalır. Tarladaki taze korunga hiçbir hayvana dokunmaz. Yani yonca gibi şişlik yapmaz. Bu bakımdan korungalığı hayvanlardan korumalı biçildikten sonra da tarlayı hayvanlara çiğnetmemelidir

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