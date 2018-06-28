Korumalarımı geri çektiler

Karamollaoğlu, 4 korumasının önceki gün geri çekilmesine ilişkin, “Normal olarak genel başkanlara sene başından sonuna kadar 2 koruma veriliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığım sırasında bu arttırıldı. Ama dünden (önceki gün) itibaren korumaları geri çektiler. Şaşırdım. Garibime gitti. Herhalde Türkiye’de güven arttığı için bu adımı attılar. Biz inançlı insanlarız. Ölüm Allah’ın takdiridir. Ama bu kadar basit meseleyi seçim sonunda gündeme almalarını da milletimizin takdirine havale ediyorum. Evet şaşırdım ama korumaların gitmesine değil, hükümetin bu basit yaklaşımına şaşırdım” dedi.



BELKİ DİP DALGA SONRAKİ SEÇİMLERDE

Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında, seçimde beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ve nedenlerini araştırdıklarını söyledi. Karamollaoğlu, “Bir dip dalga bekliyorduk ama olmadı, belki bu dip dalga bir sonraki seçimlerde yaşanacak. İnsanlara ulaştık ama bu oya dönüşmedi. İstediğimiz neticeyi alamasak da kalplerde ve zihinlerde yer kazandık” dedi.



TEŞKİLATIM İSTERSE HEMEN AYRILIRIM

Genel başkanlıktan ayrılıp ayrılmayacağı sorusu üzerine de bu göreve kendisinin talip olmadığını belirten Temel Karamollaoğlu, “Eğer teşkilatlarımız devam etmemi isterlerse devam ederim ama en ufak bir tereddüt, değişim talebi olursa hiç tereddüt etmem ayrılırım” dedi. CHP listesinden önerdikleri iki arkadaşlarının Meclis’e girdiğini ancak ileride başka partilerden, kendi görüşlerini benimseyen başka milletvekillerinin de kendilerine gelebileceğini belirten Karamollaoğlu, “Zaman içinde Meclis yeniden şekillenebilir” mesajı verdi.



