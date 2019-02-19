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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Koruma ve uzaklaştırma kararı da yetmedi: Sokakta eşine 3 kurşun

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Koruma ve uzaklaştırma kararı da yetmedi: Sokakta eşine 3 kurşun

EŞİNE şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Şükrü Şengül (40), eşi Döndü Şengül’ü sokak ortasında öldürdü.

Ankara’da yaşanan olayda Döndü Şengül, kendisine sürekli şiddet uygulayan ve ölümle tehdit eden kocası Şükrü Şengül’den şikayetçi oldu. Mahkeme, Şükrü Şengül’e uzaklaştırma cezası verdi. Ancak uzaklaştırma kararını ihlal eden Şengül, eşini tehdit etmeye devam etti. İkinci kez mahkemeye başvuran Döndü Şengül, annesi Satı E.’nin evine yerleşirken, Şükrü Şengül’e ise eşinin bulunduğu alana 500 metreden fazla yaklaşmaması cezası verildi.

KIZINI OKULA BIRAKMIŞTI

Döndü Şengül dün sabah 6 yaşındaki kızı E.’yi okula bıraktıktan sonra eve dönerken, kocası Şükrü Şengül tarafından önü kesildi. Şükrü Şengül, yanında taşıdığı tabanca ile eşinin kafasına 3 el ateş ettikten sonra geldiği araçla kaçtı. Sokak ortasında kanlar içinde kalan Döndü Şengül hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şengül’ün kaçtığı aracı Kıbrıs Köyü’nde annesinin evinin bulunduğu bölgede terk edilmiş halde buldu. Takip edilen Şengül, Kıbrıs Köyü Kavakdere mevkisinde saklandığı evde yakalandı. Şengül’ün üzerinde olayda kullandığı tabanca ile 7 adet mermi bulundu.

ACININ FOTOĞRAFI

Cinayetin ardından Şengül çiftinin ortada kalan 6 yaşındaki kızı ve bir yaşındaki erkek çocukları ise devlet korunmasına alınmak üzere polis tarafından evlerinden alındı. Çiftin çocuklarını kadın polis, Ankara Çocuk Evleri yetkililerine teslim etti. Çocukların polis tarafından Çocuk Evleri’ne götürüldüğü fotoğraf karesi yürek burktu. 

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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