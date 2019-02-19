Koruma ve uzaklaştırma kararı da yetmedi: Sokakta eşine 3 kurşun
EŞİNE şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Şükrü Şengül (40), eşi Döndü Şengül’ü sokak ortasında öldürdü.
Ankara’da yaşanan olayda Döndü Şengül, kendisine sürekli şiddet uygulayan ve ölümle tehdit eden kocası Şükrü Şengül’den şikayetçi oldu. Mahkeme, Şükrü Şengül’e uzaklaştırma cezası verdi. Ancak uzaklaştırma kararını ihlal eden Şengül, eşini tehdit etmeye devam etti. İkinci kez mahkemeye başvuran Döndü Şengül, annesi Satı E.’nin evine yerleşirken, Şükrü Şengül’e ise eşinin bulunduğu alana 500 metreden fazla yaklaşmaması cezası verildi.
KIZINI OKULA BIRAKMIŞTI
Döndü Şengül dün sabah 6 yaşındaki kızı E.’yi okula bıraktıktan sonra eve dönerken, kocası Şükrü Şengül tarafından önü kesildi. Şükrü Şengül, yanında taşıdığı tabanca ile eşinin kafasına 3 el ateş ettikten sonra geldiği araçla kaçtı. Sokak ortasında kanlar içinde kalan Döndü Şengül hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şengül’ün kaçtığı aracı Kıbrıs Köyü’nde annesinin evinin bulunduğu bölgede terk edilmiş halde buldu. Takip edilen Şengül, Kıbrıs Köyü Kavakdere mevkisinde saklandığı evde yakalandı. Şengül’ün üzerinde olayda kullandığı tabanca ile 7 adet mermi bulundu.
ACININ FOTOĞRAFI
Cinayetin ardından Şengül çiftinin ortada kalan 6 yaşındaki kızı ve bir yaşındaki erkek çocukları ise devlet korunmasına alınmak üzere polis tarafından evlerinden alındı. Çiftin çocuklarını kadın polis, Ankara Çocuk Evleri yetkililerine teslim etti. Çocukların polis tarafından Çocuk Evleri’ne götürüldüğü fotoğraf karesi yürek burktu.
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