Koruma sözü

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Bursa’nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde 35 hektar kızılçam ağacının yanarak kül olmasına neden olan yangın sonrası arazideki yanmış ağaçların kesimine başlandı.
Yangında, 8 bin 500 kızılçam yanarak kül oldu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, bu arazinin tamamen ağaçlandırılması için ilk olarak yanan ağaçların kesilmesi amacıyla ihale açtı. İhaleyi kazanan firma, 20 kişilik ekiple ağaçların kesimine başladı.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile yanan bölgede incelemelerde bulundu. Ağaçların kesilmesinden sonra arazinin sürülüp fidan dikimine hazır hale getirileceğini belirten Yalçın Akın, "Ardından konutlara yakın olan bölgeye olası yangında hemen yanmayan incir, erguvan ve servi gibi ağaç fidanları dikeceğiz. Tampon oluşturması için diğer alanlar ise kızılçam olacak. Bir metrekare alan da olsa bu bölge tamamen ağaçlanacak" dedi.
Çağrışan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta çıkan ve nedeni belirlenemeyen yangın şüpheli bulunmuştu.
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