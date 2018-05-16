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    Koruma altındaki sahile bunu yaptılar

    İHA
    16.05.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Datça’nın Güllük mevkiinde yapılmakta olan otelin deniz kıyısına inşa ettiği demir iskele hakkında çevrecilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

    Datça’da jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu demir iskelenin kumul taşlarının bulunduğu koruma altında bulunan sahile yapıldığı, deniz kenarında bulunan taşların yerinden temizlendiği, doğal yaşam alanının tahrip edildiğinin anlaşılması üzerine inşaatı yapan şirket hakkında Datça Cumhuriyet Savcılığı ile Şehircilik ve Çevre Bakanlığına suç duyurusunda bulunuldu.

    Yapılan inceleme sonucu otel sahiplerinin iskele için ruhsat aldıkları ancak iskelenin denize sabit olarak demir iskele olarak yapıldığı, bu durumun kıyıların koruma altında olması nedeniyle denize sabit şekilde yapılmasının yasak olduğu ve geçici yüzer iskele şeklinde yapılabileceği belirtildi.

    Koruma altındaki sahile bunu yaptılar

    Etiketler: sahil , gündem
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