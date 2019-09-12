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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)
12.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL ceza

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Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL ceza

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki 115 saka ve 76 florya kuşunu yakalayıp satmak için İstanbul'a götürmek isteyen C.K.'ye, 132 bin 416 TL para cezası kesti.

Ezine ilçesi Geyikli beldesinden Çanakkale merkezine sefer yapan minibüste kuş seslerini duyan kişi, polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin minibüste yaptığı kontrolde, kafeslere konulmuş halde 115 saka ve 76 florya kuşu ele geçirildi. Polis tarafından yapılan tahkikatta şüpheli C.K.'nin söz konusu kuşları satmak için İstanbul’a götürdüğü anlaşıldı. Kuşlar, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

Şube Müdürlüğü Av Koruma- Kontrol ekipleri, C.K.'ye yasadışı avlanma ve koruma altına alınan kuşları yakaladığı gerekçesiyle 131 bin 130 TL’si tazminat, 1286 TL’si idari para cezası olmak üzere toplamda 132 bin 416 TL ceza kesti.

Yasal işlemlerin ardından el konulan 115 saka ve 76 florya kuşu, Av Koruma- Kontrol ve polis ekiplerince doğaya salındı.

Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL ceza

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