Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı nedir?
Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren Hayat Sende Derneği, 2007 yılında yetiştirme yurdundan çıkan bir grup gencin girişimiyle oluşmuştur. Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar yapan Hayat Sende Derneği, buralarda yetişen çocuk ve gençlerin hayatlarına yenilikçi çözümler getirmeyi hedeflemektedir. İşte, Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili girişimlerde bulunan Hayat Sende Derneği hakkında bazı bilgiler
Hayat Sende Derneği 2007 yılında devlet korumasında yetişen bir grup genç tarafından kurulmuştur. Devlet korumasından ayrılan gençler olarak derneğin kurucuları; kurum bakımından topluma geçişte etiketlenme, ayrımcılığa uğrama, temel yaşam becerilerini kazanamadan kurumdan ayrılma gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmışlardır.
Bu sorunları yaşarken de yol gösterici herhangi bir destek mekanizması bulunmamasından dolayı kurumdan ayrılan diğer bireylerin bu sorunları yaşamaması, yaşadıkları takdirde de danışabilecekleri bir platform kurulması amacıyla Hayat Sende Derneği oluşturulmuştur.
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