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    'Korsan virüs' iddiası mahkemeye taşınacak

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    16.05.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan İstanbul’a yaptığı ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında partililerin telefonlarına Alman yazılım şirketi Finfisher’in uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı, bu yöntemle CHP’lilerin izlenip mesajlarının takip edildiği iddiası yargıya taşınıyor.

    CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, “Açıklama bekliyoruz, yoksa hukuki yollara başvuracağız” dedi. Kılıçdaroğlu, iddialarla ilgili önceki günkü Meclis Grup konuşmasında, “Hükümetten bu ahlaksızlığı yapanları ortaya çıkarmalarını bekliyorum” demişti.

    İddialarla ilgili İçişleri, Adalet ve ilgili diğer bakanlıklar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) herhangi bir açıklama gelmemesi üzerine CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Seçim Güvenliği Teknolojisi sorumlusu Sedat Doğan bu konuda bir çalışma yaptı.

    ‘FİŞLEME AMAÇLI OLABİLİR’
    Doğan, virüsü bilgisayarına indirerek inceledi ve veri iletiminde yurtdışı IP’lere iletim yaptığını saptadı. Yapılan incelemeler sonucu, virüsün teknolojik bir yazılım olmadığı ve Adalet Yürüyüşü katılımcılarını fişleme amaçlı kullanılmış olabileceği anlaşıldı. Bu durum Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile de paylaşıldı.CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi dün yaptığı açıklamada, “Bu konuda öncelikle hükümetten bir açıklama bekliyoruz. Madem bu program devlete satılıyor hangi birime satıldı, kim aldı, kim kullandı; bunları açıklasınlar. Eğer hükümet bir açıklama yapmazsa hukuki yollara başvurmak için hazırlık yapıyoruz” dedi.

    Korsan virüs iddiası mahkemeye taşınacak
    ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF KILIÇDAROĞLU'NDA:  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nü tamamladıktan sonra Ankara’ya karayoluyla dönerken Bolu Dağı’nda mola vermiş, tek başına manzarayı seyretmişti. Hürriyet Gazetesi fotomuhabiri Selahattin Sönmez de o anı görüntüleyen fotoğrafıyla Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği yarışmada ‘Yılın Siyaset Fotoğrafı’ ödülünü kazanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan özel çerçeve yaptırdıkları fotoğrafı önceki gün Kılıçdaroğlu’na hediye etti. 


    Etiketler: korsan virüs , gazetehaberleri , gündem
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