Çin'de aralık ayında ortaya çıkıp salgına dönüşen koronavirüsüyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. İlk aşamada yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığına neden olurken ilerleyen safhalarda zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüme neden olan koronavirüsün nedeni henüz netlik kazanmadı.



Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti. Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir. Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.



Virüsün ortaya çıkışı



Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı.



Huanan Deniz Ürünleri Pazarı 1 Ocak’ta söz konusu “gizemli vaka” nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi 5 Ocak’ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.



Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta söz konusu “gizemli hastalığı”, yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı. Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı.



Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.



Koronavirüsü, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.



Japonya, 16 Ocak’ta virüs ile ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Aynı gün virüs Vuhan’da 41 kişide daha görüldü.

Taylan’da 17 Ocak’ta yeni koronavirüsü bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan’da 18 Ocak’ta 59 kişide daha virüs tespit edildi, can kaybı 3’e çıktı.



Virüs, 19 Ocak’ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan’da ise 19 ve 20 Ocak’ta 136 yeni vaka tespit edildi.



Başkent Pekin'de 20 Ocak’ta 2 kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Güney Kore’de de ilk vaka tespit edildi.

21 Ocak’ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300'ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak’ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440’a çıktı, can kaybı 9’a ulaştı.

Yarasa Çorbası nedir?

Yarasa çorbası için Palau’da çokça yaşayan ve zamanının çoğunu ağaç tepelerinde meyve yiyerek geçiren yarasalar tercih edilir. Birkaç farklı sebze ve Hindistan cevizi yağı katılarak pişirilen yarasa çorbası birçok Asya ülkesinde popülerdir.