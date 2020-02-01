AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 10:15,
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00'de "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığında toplandı.
Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Koca, saat 12.00'de Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.
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