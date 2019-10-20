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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/DHA
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Köroğlu düşmesin 'eski' şanından

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Köroğlu düşmesin 'eski' şanından

Bolu Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanıp yüzde 80'i tamamlanan ve içerisinde 70 metre yüksekliğe konulan 19 ton ağırlığında ünlü halk ozanı Köroğlu’nun dev bir heykelinin de bulunduğu uluslararası Köroğlu Parkı'nda 7 aydır hiçbir çalışma yapılmadı.

Bolu Belediyesi, Alpagut Mahallesi'nde 2016 yılında 90 bin metrekare alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı için çalışmalara başladı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen bir noktasına dev bir Köroğlu heykeli yerleştirildi.

AÇILIŞ YAPILDI

Kazakistan’da yapılan heykel, parçalar halinde TIR’larla Bolu’ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın 20 Mart'ta açılışı düzenlendi. İçerisinde 70 metre yükseklikte 19 ton ağırlığında Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, 31 Mart yerel seçimleri döneminde millet bahçesi olması yönünde karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın millet bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi CHP'ye geçti.

7 AYDIR ATIL

Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı, daha sonra tek bir çivi dahi çakılmayarak inşaat halinde kaldı. Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi yaşam alanlarının da planlandığı kaide binası yarım bırakıldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı. Yaklaşık 7 aydır park atıl şekilde duruyor. "Bizden önceki dönemde belediye, Bolu'yu Türk dünyasının merkezi haline getirmek için Köroğlu Parkı olarak adlandırdığımız bölgede devasa bir Köroğlu heykeli yapmayı planlamış ve bunu da seçim öncesi yüzde 80 şekilde tamamlamış. Fakat seçimlerden sonra yüzde 20'lik kısmını biz tamamlamak için çalışmalara başladığımızda yer tahsisinin bizde olmadığını öğrendik” diyen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, şunları söyledi:

TAHSİS İSTİYORUZ

“Sebep olarak da bizden bir önceki yönetim burasının millet bahçesi haline gelmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir görüş istemiş ve dönemin Bolu Belediyesi burayı millet bahçesi olma konusunda onaylamış. Onaylamanın ardından da Bolu Belediyesi'ndeki tahsis kaldırılmış. Fakat bizim yönetime gelmemizin ardından millet bahçesi ile ilgili görüş ortadan kalkınca, biz de bu parkın yüzde 20'lik kısmını tamamlamak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne tekrar Bolu Belediyesi'ne yer tahsisi yapılmasıyla ilgili müracaat ettik. Bu müracaatın tamamlanmasını bekliyoruz. Bu müracaatın tamamlanmasıyla birlikte çalışmalara başlayacağız. Çünkü yer tahsisi yapılmadan biz burada bir çivi bile çakamıyoruz. Bu yüzden inşaat halinde bekliyor. Yer tahsisinin yapılması ile birlikte öngördüğümüz 1 milyon liralık bir maliyet var. Bu maliyeti karşılayarak bu parkın yapımını tamamlayacağız inşallah. Daha önce de buraya 11 milyon civarında bir masraf yapılmış."

MİLLET BAHÇESİ

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da, parkın tamamlanacağını belirterek, "Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, milletvekillerimizin takibinde, siyaseten bizim de takibimizde olan bir konu olduğu için ben burada tüm Bolulu hemşerilerimize şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki oraya millet bahçesi yapılacak" dedi.

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