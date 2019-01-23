‘Kornaya basma’ dedi diye vuruldu
ZEYTİNBURNU’nda geçen hafta trafikte sürekli basılan korna yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti.
Öndeki aracın sürücüsünü hızlı gitmesi için sürekli kornaya basarak uyaran Mahsum A., yanına gelip, “Niye kornaya basıp duruyorsun, cenazemiz var” diyen 51 yaşındaki işçi Hakkı Güler’i tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti. Mahsum A. olayda kullandığı ruhsatsız Sig Sauer tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Mahsum A.’nın sorgusu sürerken olay sırasında yanında bulunan kuzeni Y.A. ise aranıyor. Mahsum A.’nın poliste 32 suç kaydı olduğu açıklandı.
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