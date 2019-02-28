Korkutan yangÄ±n Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi

Korkutan yangÄ±n! Çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi
Bursa'da bir yatak fabrikasÄ±nÄ±n deposunda Ã§Ä±kan yangÄ±n, kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Merkez NilÃ¼fer ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki fabrikanÄ±n depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Alevleri fark eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± itfaiye gÃ¶revlileri ilk olarak 4 araÃ§la alevleri kontrol altÄ±na alabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
YangÄ±nÄ±n diÄŸer fabrikalara sirayet etmemesi iÃ§in olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye aracÄ± takviye olarak gÃ¶nderildi.
YaklaÅŸÄ±k 15 itfaiye aracÄ±yla Ã§ok sayÄ±da itfaiye erinin bir saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n, Ã§evreye sirayet etmeden sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ekipler soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na devam ediyor. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Â
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