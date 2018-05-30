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    Korkutan olay... Yol bu hale geldi

    Hakan KABAHASANOÄžLU/ESPÄ°YE (Giresun), (DHA) -Â
    30.05.2018 - 13:12 | Son GÃ¼ncelleme:

    GÄ°RESUNâ€™da, dÃ¼n etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸta meydana gelen heyelan nedeniyle bir sÃ¼re ulaÅŸÄ±ma kapanan Uluburun TÃ¼neli yakÄ±nÄ±ndaki plaj yolu, dalga ve sel sularÄ± nedeniyle Ã§Ã¶ktÃ¼.

    KeÅŸap ile Espiye ilÃ§elerinde dÃ¼n etkili olan saÄŸanak, Karadeniz Sahil Yoluâ€™nda bulunan Uluburun TÃ¼neliâ€™nin kapanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Yolun kapanmasÄ± nedeniyle uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸurken, saÄŸanak, gece boyu sÃ¼rdÃ¼.

    Etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ, bÃ¶lgede heyelanlara neden oldu. Uluburun TÃ¼neli Ã§evresinde karayollarÄ± ekipleri, temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Uluburun plajÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yolda ise gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi. TÃ¼nel yakÄ±nÄ±nda bulunan yolun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, sel sularÄ± ve dalga nedeniyle Ã§Ã¶kerken, doÄŸallÄ±ÄŸÄ±yla bilinen plaj da ÅŸiddetli yaÄŸmurda hasar gÃ¶rdÃ¼. BÃ¶lgede etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlara yÃ¶nelik yetkililer, Ã¶nlemlerini artÄ±rarak, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri uyardÄ±.

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    Etiketler: Giresun , heyelan , gÃ¼ndem
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