Korkutan olay... Yol bu hale geldi

KeÅŸap ile Espiye ilÃ§elerinde dÃ¼n etkili olan saÄŸanak, Karadeniz Sahil Yoluâ€™nda bulunan Uluburun TÃ¼neliâ€™nin kapanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Yolun kapanmasÄ± nedeniyle uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸurken, saÄŸanak, gece boyu sÃ¼rdÃ¼.

Etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ, bÃ¶lgede heyelanlara neden oldu. Uluburun TÃ¼neli Ã§evresinde karayollarÄ± ekipleri, temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Uluburun plajÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yolda ise gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi. TÃ¼nel yakÄ±nÄ±nda bulunan yolun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, sel sularÄ± ve dalga nedeniyle Ã§Ã¶kerken, doÄŸallÄ±ÄŸÄ±yla bilinen plaj da ÅŸiddetli yaÄŸmurda hasar gÃ¶rdÃ¼. BÃ¶lgede etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlara yÃ¶nelik yetkililer, Ã¶nlemlerini artÄ±rarak, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri uyardÄ±.





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