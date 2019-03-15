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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
15.03.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Arkadaşı ona hayatının şokunu yaşattı!

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Arkadaşı ona hayatının şokunu yaşattı!

Adana'da arkadaşı tarafından 20 bin lira dolandırıldığını ileri süren bir kişi evinde kafasına pompalı tüfeği dayayarak intihar etmek istedi. Şahsı polis ve ailesi ikna ederken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Hanedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan B. adlı kişi mağdur olduğunu söyleyen arkadaşına 20 bin lira borç para verdi. Ancak bu parayı bir türlü alamadı. Bir özel şirkette işçi olarak çalışan Seyhan B. bu nedenle bunalıma girdi. Seyhan B. evinde pompalı tüfeği başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Aile hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Seyhan B.'nin ailesi de onu ikna etmeye çalıştı. Genç, yaklaşık 20 dakika boyunca başına dayadığı pompalı tüfekle bekledi. Seyhan B. polis ve ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Daha sonra ambulansa götürülen Seyhan B'nin annesi gözyaşlarına boğuldu. Genç daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken evden iki pompalı tüfek çıktı.

Arkadaşı ona hayatının şokunu yaşattı


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