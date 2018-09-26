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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HATAY, (DHA)
26.09.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Korkutan görüntünün sebebi belli oldu

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Korkutan görüntünün sebebi belli oldu

HATAY'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde on binlerce balığın telef olmasıyla ilgili yapılan incelemeler sonuçlandı. Balıkların oksijen yetersizliğinden telef olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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  • Asi Nehrinde korkutan balık ölümleri
  • Asi Nehrinde korkutan balık ölümleri
  • Asi Nehrinde korkutan balık ölümleri
  • Asi Nehrinde korkutan balık ölümleri
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Asi Nehri'nin Samandağ ilçesi Tekkebaşı Mahallesi'ndeki bölümünde telef olan on binlerce balık sahile vurdu. Tatlı suyun denize döküldüğü alanda telef olan balıkları gören çevre sakinleri, yetkililere haber verdi. Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşlar, denizden gelen balıkların geri dönemediğini, tatlı suya karışmaları sonucu telef olduğunu savundu. Çöğürlü Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru ise balıkların ölümüne zehirli atıkların neden olduğunu iddia etti.

Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
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Hatay Valiliği, resmi internet sitesi üzerinden Gaziantep İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderilen numunelerin sonuçlarının paylaştı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yapılan laboratuvar incelemesi neticesinde balık ölümlerine neden olabilecek herhangi bir fabrika atığı veya zehirli kimyasal bulgusuna rastlanılmamıştır. Toplu balık ölümlerinin nedeniyle ilgili yapılan araştırma sonucunda ise çeşitli nedenlerle Asi Nehri üzerinde oluşturulan bentlerde biriken sularda yüksek miktarda atık su, gübre ve tarım ilacı kalıntısı bulunması sebebiyle nehir suyunda oksijen seviyesinin düşmesi, bentlerin açılması sonrasında az miktarda su içinde üreyen yavru balıkların aniden, yüksek oranda farklı sıcaklığa sahip ve düşük oksijenli suya maruz kalması sebebiyle, Asi Nehri'nin denize dökülen kısmında üreyen balıkların ani değişen fiziksel koşullara uyum sağlayamadığı için toplu ölüm hadisesinin gerçekleştiği değerlendirilmektedir."

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