Korkutan depremler! İzmir ve çevresi sallandı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Kuşadası çevresinde de hissedildi. AFAD, "Deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır." açıklamasını yaptı. Saat 18.38'deki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19.23'te 3.6 ve saat 20.21'de de 4.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
’DEPREMİN YERİ, SAMOS ADASI’NIN GÜNEYİ’
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası’nın güneyinde Dilek Yarımadası’nın güneybatısında meydana geldiğini belirterek, "O bölgede iki gündür deprem oluyor, hareketli bir bölge. Bizim karasularımızdaki bir fay değil. Bunun ana şoklardan biri olduğunu düşünüyorum. Artçıları sürecektir" dedi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Saat 18.38'deki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19.23'te 3.6 ve saat 20.21'de de 4.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.
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